الرياض - كتبت رنا صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص حول العالم، خاصة عشاق الظواهر الفلكية، عن موعد الحدث الفلكي الأبرز خلال القرن الحالي الـ21، حيث يكون كوكب الأرض على موعد مع أطول كسوف كلي للشمس في آخر 100 عام، في حدث نادر يتحول فيه النهار إلى ما يشبه الليل، ويمكن رؤيته في الكثير من المناطق في مصر وخارجها.

ظلام في عز النهار.. مصر تشهد كسوف كلي للشمس بهذا الموعد

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه حسب الحسابات الفلكية، فمن المقرر أن يكون أطول كسوف كلي للشمس يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس عام 2027، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيكون أهم الظواهر الفلكية التي ستشهدها مصر في هذا القرن الجاري لأنه الأطول، ويمكن رؤيته في أكثر من مكان داخل مصر.

مصر تتعرض لأطول كسوف للشمس في هذا الموعد

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن الكسوف المرتقب سيكون نادر الحدوث والأطول من نوعه في القرن الحادي والعشرين، حيث يُتوقع أن يستمر لمدة تزيد على ست دقائق وعشرين ثانية.

هذه الأماكن يمكنها رؤية أطول كسوف للشمس

وبشأن أماكن رؤية أطول كسوف كلي للشمس، أوضح أستاذ الفلك أنه يمكن رؤيته في عدد من المناطق في مصر مثل مدينة الأقصر، ويتوقع أن يستمر فيها لمدة 6 دقائق و23 ثانية، بالإضافة إلى أنه يمكن رؤيته أيضًا في أسيوط وواحة سيوة، وخارجيًا يمكن رؤية الكسوف الكلي في جنوب إسبانيا وأجزاء من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الطرف الشمالي من القرن الإفريقي.

وتابع تادرس: “يوفر الكسوف الكلي للشمس الفرصة لعلماء الفلك لدراسة سطح الشمس والهالة الشمسية، ودراسة الاقتران مع القمر والمدى الذي يقطعه القمر في المدار، وهناك أيضًا دراسات تُجرى على الغلاف الجوي أثناء الكسوف، ولذلك كلما طالت مدة الكسوف زادت معه الاستفادة العلمية”.