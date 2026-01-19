أول تصريح رسمي من إبراهيم دياز بعد خسارة المغرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 08:19 مساءً - علق النجم المغربي إبراهيم دياز لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم لأسود الأطلس، ولاعب فريق ريال مدريد علي إهداره ركلة جزاء ضد السنغال في الدقيقة 95 بنهائي كأس أمم إفريقيا.

وتسبب دياز في انهاء حلم المغاربة بتتويج بكأس الأمم الإفريقية، ليستمر أسود الأطلس بدون التتويج بالبطولة رغم مرور 50 عام، لينتهي حلم الفوز بالأميرة السمراء.

إبراهيم دياز يعلق علي خسارة كأس أمم إفريقيا

وكتب إبراهيم دياز عبرَ حسابة الشخصي علي انستجرام

"قلبي مكسور، حلمتُ بهذا اللقب بفضل كل الحب الذي غمرتموني به، كل رسالة، كل إشارة دعم جعلتني أشعر أنني لست وحدي، كافحتُ بكل قوتي، وبقلبي قبل كل شيء.

وتابع:

"بالأمس، أخفقتُ، وأتحمل كامل المسلؤولية عن ذلك، وأعتذر من صميم قلبي".

وواصل:

"سيكون من الصعب علي التعافي من هذا، لأن هذا الجرح لا يتعافى بسهولة، لكنني سأحاول، ليس من أجلي، بل من أجل كل من آمن بي، وكل من عانى معي"

واختتم مؤكدًا: