الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية، بشرى سارة إلى ربات البيوت من السيدات غير العاملات في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أكدت أن القانون يمنح المرأة غير العاملة الحق في الاشتراك بالنظام التأميني سواء كانت ربة منزل أو من محفِّظات القرآن الكريم، ووفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، ويمكنهن التسجيل في التأمينات الاجتماعية ضمن فئة العمالة غير المنتظمة.

بدون وظيفة.. معاش ثابت لربات البيوت بهذه الشروط

وتمنح التأمينات الاجتماعية، معاش ربة المنزل والفئات التابعة للعمالة غير المنتظمة من السيدات وربات البيوت، إمكانية الانضمام تحت مظلة النظام التأميني بهدف تأمين مستقبلهن المالي والحصول على معاش شهري عند الوصول إلى سن التقاعد أو في حالة العجز وعدم وجود من يعولها.

معاش ربات البيوت بدون وظيفة

وحسب التأمينات تستطيع المرأة الراغبة في الانضمام للتأمينات، دفع الاشتراك بنفسها دون الاعتماد على صاحب عمل، محددًا قيمة الاشتراك الشهري لمعاش ربة المنزل بمبلغ 207 جنيهات، أي ما يعادل نحو 7 جنيهات في اليوم.

شروط استحقاق المعاش لربات المنزل

لا تشترط منظومة التأمينات الاجتماعية على السيدة المتقدمة أن تكون موظفة أو تابعة لجهة عمل، بل يمكنها بكل بساطة التسجيل بصفتها ربة منزل، وذلك وفقاً لعدد من الشروط الواجب توافرها وذلك على النحو التالي:

يشترط أن يكون عمر السيدة ما بين 18 و45 عاماً.

ضرورة الاستمرار في دفع الاشتراكات دون انقطاع.

يشترط ألا تكون السيدة مشتركة في أي نظام تأميني آخر.

أن المدة القانونية للحصول على المعاش لا تقل عن 180 شهرًا (15 عاماً).

لا يسمح بصرف المعاش قبل استكمال مدة الاشتراك المحددة.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن المرأة لا تحتاج إلى أن تكون موظفة أو مرتبطة بعلاقة عمل رسمية من أجل الاشتراك في معاش ربة المنزل، بل يمكنها التسجيل بصفتها ربة منزل أو محفِّظة قرآن.