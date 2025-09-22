أخبار اليمن : تجريف صهيوني للأراضي الفلسطينية

دوت الخليج -

تجريف صهيوني للأراضي الفلسطينية

شرعت قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بتجريف أراضٍ في قرية حوسان غرب بيت لحم. تجريف صهيوني للأراضي الفلسطينيةشرعت قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بتجريف أراضٍ في قرية حوسان غرب بيت لحم. وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات العدو جرفت أراضي المواطنين في منطقة المنازل قرب المدخل الغربي للقرية، تقدر مساحتها بنحو 300 دونم. يذكر، أن سلطات العدو استولت خلال يوليو الماضي على ما مجموعه 31 دونما من أراضي المواطنين من خلال 5 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، هدفت إلى إقامة 3 مناطق عازلة حول بؤرة "سيدي بوعز" على أراضي الخضر، وأخرى على أراضي عرب التعامرة في محافظة بيت لحم، كما نفذت 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلاً مأهولاً، و11 غير مأهولة، و22 منشأة زراعية، و26 مصدر رزق وغيرها، تركزت في محافظات: القدس بواقع 53 منشأة، ورام الله بـ22، وبيت لحم بـ18.



