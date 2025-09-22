أخبار اليمن : الصين: قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من اراضيه

الصين: قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من اراضيهأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني وإنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وشدد جيا، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بكين تطرق فيه إلى قرار بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف بدولة فلسطين، على ضرورة ضمان الحقوق الوطنية المشروعة لفلسطين.

وقال: "يجب التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، والتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية فورا".

وفي انتقاد للولايات المتحدة الأمريكية قال المتحدث باسم الخارجية الصينية: "يجب على الدولة التي تمارس نفوذا خاصا على "إسرائيل" أن تتخذ خطوات للوفاء بمسؤولياتها".

وأكد استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الفلسطينيين في استعادة حقوقهم الوطنية المشروعة، وإيجاد حل عادل وشامل ودائم للمشكلة.

وأمس الأحد، أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 153 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وذلك منذ أن أعلن قيامها الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1988.

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة، بينها مالطا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الأممية التي تنطلق غدا الثلاثاء.

يأتي ذلك بالتزامن مع إبادة جماعية يرتكبها جيش العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي وأوروبي منذ السابع من أكتوبر 2023، في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 65,344 مدنيا فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,795 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وبموازاة إبادة غزة، قتل جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنوه الصهاينة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

