أخبار اليمن : وزير الصحة يشدد على مضاعفة الجهود

وزير الصحة يشدد على مضاعفة الجهود
أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، على ضرورة مضاعفة الجهود واستمرار عملية التطوير للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات، وإنجاز معاملات المواطنين بالشكل المطلوب.
وأشاد الوزير شيبان خلال تفقده اليوم، سير العمل في مختلف قطاعات الوزارة، بجهود كافة منتسبي الوزارة وكوادر القطاع الصحي بشكل عام في تطوير مستوى العمل المؤسسي وتحسين الأداء الخدمي.
وشدد على ضرورة الالتزام بالدوام وتنفيذ المهام الموكلة إلى قطاعات الوزارة وخاصة خلال هذه المرحلة التي يتعرض فيها اليمن لعدوان صهيوني.
