أخبار اليمن : 489 مستوطن صهيوني يقتحمون المسجد الأقصى

489 مستوطن صهيوني يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم 489 مستوطن صهيوني اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات شرطة العدو الإسرائيلي.
وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية عن شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، تحت حماية قوات الاحتلال.
ويأتي الاقتحام بعد دعوات أطلقتها جماعات منضوية تحت ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، لمشاركة أنصارها في اقتحام واسع للمسجد الأقصى، المقرر يوم الاثنين المقبل، بحجة الاحتفال بما يسمى "عيد العرش" العبري.
