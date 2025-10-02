أخبار اليمن : ارتفاع شهداء لقمة العيش في غزة إلى 2.582

ارتفاع شهداء لقمة العيش في غزة إلى 2.582أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,582 شهيدًا وأكثر من 18,974 إصابة.

وأوضحت، في بيان أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات شهيدان و 44 إصابة.

وتستمر جرائم العدو الإسرائيلي بحق منتظري المساعدات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل يومي منذ بدء تنفيذ الآلية "الإسرائيلية الأميركية" التي تشرف عليها ما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، في 27 مايو الماضي.