أخبار اليمن : الأونروا تحذّر من ارتفاع الأسعار في غزة

الأونروا تحذّر من ارتفاع الأسعار في غزة
حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بقطاع غزة جراء تدمير إسرائيل الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها.
وأضافت الوكالة الأممية في بيان، أن "جميع الأراضي الزراعية في قطاع غزة تقريباً أصبحت مدمرة أو يتعذر الوصول إليها، ما ترك العائلات بلا دخل، ورفع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة".
وأكدت الأونروا "ضرورة تدفق غير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى أن تتم إعادة بناء القطاع الزراعي".
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 94% من الأراضي الزراعية من أصل 178 ألف دونم، لتتراجع القدرة الإنتاجية من 405 آلاف طن سنوياً إلى نحو 28 ألف طن.
ووفق تقرير إحصائي نشره المكتب الحكومي في 6 أكتوبر الجاري، فإن القطاع الزراعي تكبد خسائر بلغت نحو 2.8 مليار دولار من جراء عامين من الإبادة الإسرائيلية.
وأكد التقرير تقلص مساحة الأراضي المزروعة بالخضراوات من أكثر من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف فقط.
