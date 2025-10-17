أخبار اليمن : "ظهور أم نعي".. بـيـان عــاجــل عـن أبـو عـبـيـدة

"ظهور أم نعي".. بـيـان عــاجــل عـن أبـو عـبـيـدةحذّر جهاز أمن المقاومة من تداول الشائعات التي تتحدث عن مصير المتحدث باسم كتائب القسام القائد أبو عبيدة، سواء تلك التي تزعم قرب ظهوره أو التي تروّج لإعلان نعيه.

وأوضح في بيان، أن الجهات المختصة في أمن المقاومة رصدت تداولًا متزايدًا لمثل هذه الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها "تحمل أبعادًا أمنية ومعنوية تهدف إلى الإضرار بالمقاومة في هذه المرحلة الحساسة".

ودعا أمن المقاومة أبناء الشعب الفلسطيني ووسائل الإعلام إلى عدم الاجتهاد أو التأويل بشأن مصير القائد أبو عبيدة، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالموقف الرسمي الصادر عن المقاومة، وعدم المساهمة في نشر أي أخبار أو تحليلات غير موثوقة حول هذا الملف.