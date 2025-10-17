نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة الهجمات على الصحفيين الروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت البعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطالبه فيها بإدانة الهجمات على الصحفيين الروس.

وقالت البعثة في بيان: "قتل المراسل إيفان زوييف، في مقاطعة زابوروجيه أثناء تأدية مهمة صحفية نتيجة غارة أوكرانية بطائرة مسيرة، بينما أصيب المراسل يوري فويتكيفيتش، بجروح بالغة".

وأضافت: "وجهت البعثة الدائمة مذكرة رسمية إلى أنطونيو غوتيريش، تطالبه فيها بتقديم تقييم قاطع للحادث، وإدانة علنية للهجمات المستهدفة على الصحفيين الروس، واتخاذ تدابير لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

هذا ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المنظمات الدولية لإدانة جريمة قتل المراسل إيفان زوييف.

وقتل المراسل الحربي لوكالة "نوفوستي" إيفان زوييف في مقاطعة زابوروجيه أثناء قيامه بمهمة صحفية نتيجة ضربة طائرة دون طيار أوكرانية، كذلك أصيب زميله المراسل الحربي يوري فويتكيفيتش بجروح خطيرة.

وعمل إيفان زوييف في وكالة "نوفوستي" لعدة سنوات، ونال التقدير الكبير لكفاءته المهنية وتم تكريمه بجوائز إدارية وحكومية. وفي مارس الماضي، نال وساما رئاسيا.

كما يعمل يوري فويتكيفيتش منذ سنوات عديدة في وكالة "نوفوستي"، وكان يغطي النزاعات المسلحة في النقاط الساخنة، وحصل على ميدالية وسام "الاستحقاق للوطن" من الدرجة الثانية.