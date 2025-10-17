نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان وأفغانستان تمددان وقف إطلاق النار في انتظار محادثات الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤولين أمنيين بأن باكستان وأفغانستان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار حتى انتهاء المحادثات المقررة في الدوحة.

وقال ثلاثة مسؤولين أمنيين باكستانيين ومصدر من طالبان الأفغانية "إن باكستان وأفغانستان اتفقتا، اليوم الجمعة، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لحين اختتام محادثات مقررة في الدوحة".

وذكرت المصادر أن "الوفد الباكستاني وصل بالفعل إلى الدوحة، ومن المتوقع أن يصل الوفد الأفغاني إلى العاصمة القطرية يوم السبت".

وكانت كابل وإسلام آباد قد اتفقتا على وقف إطلاق نار مؤقت، يوم الأربعاء الماضي، بعد تصاعد التوترات بين الجارتين جراء غارات جوية واشتباكات برية أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة المئات.