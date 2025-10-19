أخبار اليمن : صنعاء.. اختتام المؤتمر الأول لطب الاسنان

صنعاء.. اختتام المؤتمر الأول لطب الاسنانأكد المشاركون في المؤتمر العلمي الأول لكلية طب الأسنان بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، أهمية اعتماد علم البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي مقررات أساسية في المناهج لتخريج أطباء قادرين على التعامل مع تكنولوجيا المستقبل.

وطالب المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته في يومين كلية طب الأسنان بالجامعة، بمشاركة أكثر من 500 مشارك من أطباء وأساتذة طب الأسنان من مختلف الجامعات، بتأسيس واحة أبحاث طب الأسنان المتقدم وهي منظومة متكاملة تتجاوز فكرة المركز التقليدي ليشمل مختبر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وشددت التوصيات التي تلتها أمين عام كلية طب الأسنان الدكتورة سمية القواس، على ضرورة تدريب الطلاب على عمليات جراحية معقدة في بيئة افتراضية آمنة قبل الانتقال للمريض في إطار التحول الكامل للمحاكاة الافتراضية.

ودعت الجهات المعنية لإصدار تقرير سنوي عن حالة صحة الفم في المجتمع، وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار، وتنفيذ حملات وطنية توعوية باستخدام وسائل الإعلام الحديثة والتقنيات التفاعلية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

وشددت على الاهتمام بتأهيل الكادر الوطني في طب الأسنان بمستوى رفيع من خلال استمرار عقد المؤتمرات والورش العلمية لطب الأسنان المعاصر وتعزيز التواصل مع العلماء والخبراء من خارج البلاد لتبادل الخبرات العلمية والمعرفية ودورها في الارتقاء بطب وجراحة الفم والأسنان.

واعتبرت التوصيات التزاماً عميقاً بالتميز وعهداً على الجميع بأن يكون كوادر طب الأسنان المحرك الأول للتطور في هذا المجال الحيوي، وجعلها خارطة طريق لمواكبة التطورات في العالم.

وفي ختام أعمال المؤتمر، أشاد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس بدور جامعة 21 سبتمبر في إقامة المؤتمرات العلمية وأنشطتها المتتابعة ومنها المؤتمر العلمي الأول لكلية طب الأسنان والعاشر للجامعة التي استطاعت أن تنفذ عشرة مؤتمرات علمية خلال فترة قياسية، وانعكاس ذلك على تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الأطباء وتجويد خدمات صحة الفم والأسنان في البلد.

وأشار إلى التطور التي شهدته الجامعة في المنشآت الأكاديمية والبنية التحتية التي تعكس مدى حرص قيادتها على الاهتمام بالجودة والاعتماد الأكاديمي والتطوير والتحديث ومواكبة المتغيرات العالمية، مثمناً كافة الجهود التي بذلت في سبيل إعداد وتنظيم المؤتمر.

بدوره أكد رئيس الجامعة الدكتور مجاهد معصار، أن انعقاد المؤتمر العلمي الدولي لكلية طب الأسنان بمشاركة كوكبة من علماء وأساتذة طب الأسنان من الوطن وعدد من الدول العربية الشقيقة، يعكس مدى حرص الجامعة على تعزيز دورها الأكاديمي والبحثي ويمثل خطوة رائدة نحو الارتقاء بالتعليم الطبي والبحث العلمي في مجال طب الأسنان ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أن المؤتمر جاء ثمرة جهد متكامل من لجان التنظيم والإعداد التي عملت بروح الفريق الواحد منذ شهور لضمان برنامج علمي متوازن وشامل، يعكس التطور العلمي الكبير الذي تشهده الجامعة على مختلف الصعد وتعزيز رسالتها في دعم وتشجيع البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وثمن الدكتور معصار جهود كافة اللجان العلمية والتنظيمية للمؤتمر وعمادة ومنتسبي كلية طب الأسنان التي أثبتت خلال فترة قصيرة قدرتها على الإنجاز والتميز.

وكان المؤتمر قد ناقش في يومه الثاني عدداً من الأبحاث والأوراق العلمية تمحورت حول طب الأسنان التجميلي والمواضيع الجراحية، وأحدث التقنيات، وإدارة الألم، وتأثير صحة الفم والأسنان على الصحة النفسية، وعرض أبحاث جديدة وابتكارات في طب الأسنان والتعامل مع المرضى، إلى جانب تأثير الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان والتغذية وصحة الفم.

وفي الختام جرى تكريم وزير التربية والتعليم ونائبه وقيادات الجامعة واللجان العلمية والتنظيمية والمشاركين والجهات الراعية بشهادات تقدير.