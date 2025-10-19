هوفنهايم يخطف نقاط سانت باولي

هوفنهايم يخطف نقاط سانت باوليفاز هوفنهايم على مضيفه سانت باولي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

سجل ثلاثية هوفنهايم كل من بازومانا توريه في الدقيقة 54، وأندري كراماريتش في الدقيقة 59، وجريسشا بورميل في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز، عاد هوفنهايم إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات متتالية في المسابقة بدون فوز، ورفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد سانت باولي عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم، تعادل فرايبورغ مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين لمثلهما.

ورفع فريبورغ رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، جمعها من انتصارين و3 تعادلات، فيما وصل آينتراخت فرانكفورت إلى 10 نقاط في المركز السابع، من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وبختام منافسات الجولة السابعة من الدوري اليوم، حافظ بايرن ميونخ على صدارة الترتيب بـ 21 نقطة، يليه لايبزج في المركز الثاني بـ 16 نقطة، ثم شتوتغارت في المركز الثالث بـ 15 نقطة.