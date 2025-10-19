أخبار اليمن : 44 شهيداً في غزة منذ فجر الأحد

44 شهيداً في غزة منذ فجر الأحداستشهد 44 فلسطينياً، منذ فجر اليوم، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية نُقل 4 شهداء إلى مستشفى الشفاء، و23 إلى مستشفى العودة، و5 إلى مستشفى ناصر، و12 إلى مستشفى الأقصى.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 68 ألفًا و159 شهيدًا، بالإضافة إلى 170 ألفًا و203 مصابين.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، تم التوصّل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الحالي، عقب مصادقة حكومة الاحتلال عليه وبدء انسحاب قواته من المناطق المأهولة في القطاع، وعودة النازحين إلى شمال غزة، وتنفيذ بند تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب.