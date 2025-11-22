أخبار اليمن : القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2026

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2026يستعد عدد كبير من نجوم الفن لبدء تصوير مشاهدهم في مسلسلاتهم الجديدة، أو استكمال تصوير الأعمال القائمة؛ تمهيدًا لعرضها خلال موسم رمضان 2026، ومن المتوقع أن يشهد الموسم مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية المميزة، التي تجمع بين الإثارة والغموض، إلى جانب الأعمال الكوميدية والرومانسية، حيث يتناول كل مسلسل موضوعًا وقصة مختلفة تعكس تنوع المواضيع والأساليب الفنية التي يسعى النجوم لتقديمها لجمهورهم.

وتقدم «بوابة أخبار اليوم»، القائمة الكاملة لمسلسلات موسم رمضان 2026، والتي ينتظرها الجمهور بحماس كبير نظرًا لتنوع الأعمال ووفرة النجوم المشاركين فيها، ما يجعل الموسم المقبل واعدًا بمجموعة من الأعمال الدرامية والكوميدية والرومانسية التي تحمل الإثارة والتشويق وتلبي اهتمامات مختلف شرائح المشاهدين.

مسلسل اسأل روحك

انطلقت التحضيرات النهائية لبدء تصوير مسلسل «اسأل روحك» بطولة الفنانة ياسمين رئيس تمهيدًا لعرضه خلال موسم رمضان 2026، المسلسل من تأليف الكاتب محمد حناوي وإخراج رضا عبد الرازق، ويعد هذا التعاون بينهما توليفة درامية قوية تمزج بين المشاعر الإنسانية والصراعات الاجتماعية، مقدمًا قصة مشوّقة ومتكاملة تتناسب مع أذواق جمهور رمضان وتلبي توقعاتهم للأعمال الدرامية المميزة والمثيرة.

مسلسل المداح6

يواصل الفنان حمادة هلال التجهيز والتحضير لأحدث أعماله الدرامية، الجزء السادس من مسلسل «المداح»، استعدادًا لعرضه خلال موسم رمضان 2026، ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهد العمل في شهر نوفمبر الحالي، وسط تحضيرات مكثفة لتقديم موسم جديد يجمع بين التشويق والإثارة ويليق بتوقعات جمهوره الكبير، مع التركيز على العناصر الدرامية التي اشتهر بها المسلسل في الأجزاء السابقة.

مسلسل سنة أولى طلاق

يستعد الفنان ماجد الكدواني لبدء تصوير مشاهده في مسلسله الجديد «سنة أولى طلاق»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2026، المسلسل من تأليف شيرين دياب ويتكون من 15 حلقة، ومن المتوقع أن يُعرض على شاشات المتحدة، مقدمًا قصة درامية قوية تجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية، ويعد الجمهور بتجربة مشاهدة مميزة خلال الموسم الرمضاني.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

يواصل الفنان ياسر جلال تصوير مشاهده في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026، حيث تتوزع مواقع التصوير بين الإمارات ومصر في أجواء تجمع بين الرفاهية والغموض، ويجسد جلال من خلال العمل شخصية رجل ثري متعدد العلاقات النسائية، ضمن إطار درامي اجتماعي يمزج بين الكوميديا والرومانسية. كما تشارك ميرفت أمين بدور خالته، فيما تجسد سلوى عثمان شخصية والدة أيتن عامر، في أحداث تضيف للعمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مميزًا.

مسلسل الست موناليزا

تشارك الفنانة مي عمر في مسلسل «الست موناليزا» بعيدًا عن زوجها، بعد أن حققت معه نجاحات عديدة في أعمال سابقة، ومن المقرر عرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026. ويضم العمل نخبة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، ووفاء عامر، ما يعد الجمهور بتجربة درامية مميزة ومثيرة خلال الموسم المقبل.

مسلسل علي كلاي

بدأ الفنان أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد «علي كلاي» الذي يقوم ببطولته برفقة الفنانة التونسية درة، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2026، وينتمي العمل، لنوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي أكشن، حول ملاكم «أحمد العوضي» يدير دار أيتام، ومع تصاعد الأحداث يدخل مصحة نفسية للعلاج من مرض الذهان.

