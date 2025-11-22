تشيلسي ينجز المهمة على أرض بيرنلي

تشيلسي ينجز المهمة على أرض بيرنليحقق فريق تشيلسي فوزه السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بتغلبه على مضيفه بيرنلي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من "البريميرليغ".

سجل هدفي تشيلسي، بيدرو نيتو في الدقيقة 37، وإنزو فرنانديز في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز قفز تشيلسي إلى المركز الثاني، مؤقتا، ورفع رصيده إلى 23 نقطة، جمعها من 7 انتصارات وتعادلين ومني بثلاث هزائم، وبات تشيلسي على بعد ثلاث نقاط من أرسنال المتصدر الذي يستقبل غدا الأحد توتنهام.

في المقابل توقف رصيد بيرنلي عند عشر نقاط في المركز السابع عشر، ومني اليوم بالخسارة الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة.