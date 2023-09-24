الأمانة العامة للجامعة العربية تعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لدراسة ” مشروع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 03:31 مساءً - تعقد إدارة الشؤون القانونية الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة " مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي "، يومي 24-25/9/2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأفادت السيدة وزير مفوض د. مها بخيت - مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بإعداد "مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، وعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة مشروع الاتفاقية.

ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، وذلك لمناقشة " مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وسيتم عرض نتائج هذا الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العرب.