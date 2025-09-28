نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المترو يعلن تعديلات التشغيل تزامنًا مع مباراة الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر"، عن إدخال تعديلات في حركة التشغيل غدًا الإثنين، بالتزامن مع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم، أن محطات المترو، وبالأخص محطتي "الاستاد" و"أرض المعارض"، تم تجهيزها لاستقبال الجماهير مع اتخاذ ترتيبات خاصة لتسهيل الدخول والخروج وحركة التنقل.

كما أوضحت أنه سيتم تسيير قطار كل 4 دقائق ونصف من محطة الكيت كات حتى عدلي منصور، بينما ستكون الفواصل الزمنية بين القطارات المتجهة من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج حتى الكيت كات نحو 9 دقائق.