الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعقد الدورة 27 للجنة الطفولة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 09:30 صباحاً - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الاسرة والطفولة اجتماع الدورة السابعة والعشرون للجنة الطفولة العربية (برئاسة الجمهورية التونسية)، والاجتماع التاسع عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الاطفال (برئاسة سلطنة عمان) والاجتماع الثالث عشر للجنة الأسرة العربية (برئاسة الجمهورية التونسية) بتاريخ 25 سبتمبر 2023 عبر المنصة الرقمية، بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة والأسرة في الدول العربية، وعدداً من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل وتمكين الأسر.

وقد صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن اجتماع الدورة (27) للجنة الطفولة العربية سيبحث نتائج خطة العمل التنفيذية التي أقرتها الدورة السابقة للجنة الطفولة العربية في ضوء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول قضايا الطفولة العربية المتمثلة باعتماد الدراسة التحليلية لحالة حقوق الطفل، والاستراتيجية العربية للموازنات الصديقة للأطفال، وأضافت السفيرة بأن الاجتماع سيتناول عدد من القضايا الناشئة والتي اثرت على قضايا حقوق الطفل وبشكل خاص قضية المتغيرات المناخية على حقوق الطفل، كما سيتم إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2023 والتي خصصت لهذا العام حول افضل المبادرات والجهود في مجال حماية الأطفال من التأثيرات المناخية.

كما نوهت أبو غزالة بأن الاجتماع الثامن عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال سيعقد على هامش اجتماع الدورة 27 للجنة الطفولة العربية لمناقشة إعداد ملحق الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية ، كما سيناقش الاجتماع الأولوية التي توليها جامعة الدول العربية لضمان حماية وتعزيز حقوق الأطفال اللاجئين بهدف التركيز على الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المنظمات الإقليمية والدولية لبحث سبل تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين والحد من تبعيات العنف الممارس ضدهم.

وأشارت معالي السفيرة بان ستناقش عدداً من الموضوعات والقضايا التي تعتبر جزءاً رئيسياً من أولويات برامج العمل ذات الصلة بأوضاع الأسرة العربية، ويأتي في مقدمتها وضع خطط لتنفيذ استراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ونوهت السفيرة بأن جدول أعمال لجنة الأسرة العربية سيبحث الجهود الرامية لدعم الأسرة العربية وتمكينها وتعزيز مكانتها، وإعلان أسماء المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2023 والتي خصصت لهذا العام حول أفضل السبل لحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج من التغيرات المعاصرة.