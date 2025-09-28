فيلم “استنساخ” يشارك في مهرجان الإسكندرية 3 أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك فيلم “استنساخ” للمخرج والمنتج عبد الرحمن محمد، في فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث من المقرر عرضه يوم 3 أكتوبر القادم ضمن برنامج المهرجان.

الفيلم ينسجم مع محور المهرجان هذا العام، والذي يسلّط الضوء على الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وهي نفس الفكرة التي يتناولها العمل في أحداثه الدرامية.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم: سامح حسين، هبة مجدي، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وأحمد السلكاوي.

أما على مستوى الصناعة، كان الفيلم إنتاج فني أحمد بجة، وتولى محمد دسوقي إدارة التصوير، فيما قام أحمد عاطف بمهمة المونتاج، بينما شارك محمد ياسر كـ”كاميرا مان”.

“استنساخ” يعد من التجارب اللافتة التي تمزج بين الدراما والخيال العلمي، في معالجة معاصرة تواكب الجدل العالمي حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل الإنسان.