جراديشار خارج لقاء القمة رسميًا بعد غيابه عن مران الأهلي اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 سبتمبر 2025 10:29 مساءً - غاب السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الأهلي عن المشاركة في مران فريقه مساء اليوم الأحد استعداد لمباراة القمة أمام الزمالك غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتأكد غياب جراديشار عن مباراة القمة، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة حرس الحدود الماضية، وغاب عن المشاركة في المران الأخير قبل ديربي القاهرة، ليتأكد غيابه عن القمة.

ويعاني جراديشار من آلام فى العضلة الخلفية جعلته غير قادر على المشاركة فى التدريبات الجماعية الأخيرة، الأمر الذي يُهدد مشاركته في لقاء الزمالك المُقرر له الثامنة مساء غدٍ الإثنين بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ووفقاً للتقارير الواردة من الأهلي، فإن جراديشار سيخضع لفحص طبي قبل مران الفريق مساء اليوم، الأحد، لحسم موقفه النهائي من مباراة القمة، وإن كانت الدلائل تُشير إلى صعوبة مشاركة اللاعب في اللقاء المرتقب.