تأكيدًا لـ«دوت الخليج الفني».. وائل جسار يحيي ثالث أمسيات مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف المؤتمر الصحفي للدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم اليوم بدار الأوبرا المصرية، عن مشاركة المطرب اللبناني وائل جسار في ثالث حفلات المهرجان، وذلك تأكيدًا لانفراد دوت الخليج الفني بنشر الخبر في وقت سابق.

ويستعد جسار للقاء جمهوره المصري والعربي في أمسية فنية مميزة، بعد غيابه عن المشاركة العام الماضي نتيجة اعتذاره بسبب الأوضاع في لبنان، حيث أكد أن عودته للمهرجان هذا العام تحمل له أهمية خاصة باعتباره واحدًا من أعرق الملتقيات الفنية في المنطقة.

كما أوضح جسار أنه يُحضّر لجمهوره برنامجًا متنوعًا يضم أشهر أعماله الغنائية إلى جانب مفاجآت جديدة يقدمها خصيصًا على مسرح الأوبرا، مؤكدًا اعتزازه بالوقوف من جديد أمام جمهور مهرجان الموسيقى العربية.

وتأتي مشاركة وائل جسار في المهرجان لتضيف إليه ثقلًا فنيًا، خاصة وأنه يُعرف بقدرته على خطف قلوب المستمعين من خلال أداءٍ مليء بالإحساس، وهو ما يجعل حفلاته دائمًا محط أنظار عشاق الطرب الأصيل.