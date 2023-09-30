مؤشر بورصة مسقط يتراجع 120 نقطة

مؤشر بورصة مسقط يتراجع 120 نقطةتراجع مؤشر بورصة مسقط الرئيسي في شهر سبتمبر الجاري 120 نقطة، وأغلق على 4678 نقطة متأثرا بإقبال المستثمرين على البيع لتوفير سيولة للاكتتاب في شركة أوكيو لشبكات الغاز التي طرحت 49 بالمائة من رأسمالها للاكتتاب العام.

وأظهرت بيانات التداول لشهر سبتمبر الصادرة عن بورصة مسقط اليوم السبت تراجع أسعار 61 ورقة مالية مقابل 14 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و9 أوراق مالية استقرت على مستوياتها السابقة، حيث أثرت هذه التراجعات على مؤشرات البورصة التي تراجعت جميعها.

كما أثرت التراجعات على القيمة السوقية لبورصة مسقط التي تراجعت بنهاية سبتمبر إلى 23 مليارا و500 مليون ريال عماني، مسجلة خسائر عند 346.1 مليون ريال، غير أنه من المتوقع عودة الأسهم للصعود خلال الأسبوعين المقبلين مع انتهاء الاكتتاب في /أوكيو/ لشبكات الغاز وإعلان النتائج المالية لشركات المساهمة العامة للربع الثالث من العام الجاري.

وعلى مستوى المؤشرات القطاعية، سجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى التراجعات عند 355 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 181 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 33 نقطة، كما سجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 13 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول الشهر الجاري إلى 51.1 مليون ريال عماني مقابل 63.6 مليون ريال في شهر أغسطس الماضي و66.9 مليون ريال عماني في شهر يوليو الماضي، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة الشهر الجاري إلى 8656 صفقة مقابل 11347 صفقة في أغسطس و10914 صفقة في يوليو، وبلغ إجمالي عدد أيام التداول في سبتمبر 19 يوما مقابل 23 يوم تداول في أغسطس.