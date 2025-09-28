الاعلان عن فرص استثمارية بالعراق

الاعلان عن فرص استثمارية بالعراقأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن فرص استثمارية في بلاده بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات.

وقال السوداني، في كلمته خلال افتتاح أعمال "ملتقى العراق للاستثمار"، الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة العراقية بغداد، إن "سياسات الحكومة المتوازنة في علاقاتها الخارجية، وتقديم مصلحة العراق، صنعت بيئة مثالية للعمل الاستثماري. ونتجه لزيادة شراء الخدمات من القطاع الخاصِّ حسب ما بدأنا العمل به في مشروع ايدوبا لإنشاء المدارس"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وأضاف: "عملنا على إصلاح النظام المصرفي، ليكون قطاعاً بمعايير دولية، حيث سجل العراق ارتفاعاً بمؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي"، موضحاً أن "تأسيس (صندوق العراق للتنمية) جاء لتمكين القطاع الخاص المحلّي والعربي والأجنبي من استثمار غزارة الفرص بالسوق العراقية".

وذكر أن "جهود ترسيخ الأمن والاستقرار مهدت لصناعة بيئة مثالية وواعدة للاستثمار وبشكل يحمي ويطمئن الشركاء".

وتابع: "حجم الاستثمارات تجاوز الـ100 مليار دولار، ما يؤكد صحة قراراتنا في تنوع البيئة الاستثمارية الوطنية".

واستطرد بالقول: "أطلقنا مبادرة "ريادة" التي انخرط فيها أكثر من (500) ألف شاب وشابة، وتدريب (92) ألفاً، أنتجوا (12) ألف مشروع جديد من القروض و(20) ألف فرصة عمل، وحرصنا على ازدهار فرص العمل وتوسيعها خارج إطار العمل الوظيفي الحكومي، واندماجها في كل القطاعات".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "الشراكة في الاستثمار تحققت مع شركات عالمية، لاسيما مشاريع الأسمدة والكبريت والفوسفات وصناعة الحديد والصناعات الإنشائية والغذائية"، لافتاً الى أن "العراق شهد نجاحاً استثمارياً وصناعياً في مجال صناعة الأدوية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الصناعة العراقية".

وأكمل: "لدينا اليوم 54 مصنعاً عراقياً شرعت فعلياً في تصدير منتجاتها الى الأسواق الاقليمية والعالمية، وأطلقت الحكومة أكبر مشاريع للسكن في المنطقة، وهذا القطاع يستقبل استثمارات مباشرة وضمنية، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل".

وأردف : "نحن إزاء أكثر من مليون وحدة سكنية في 7 مدن جرت إحالتها، و3 مدن أخرى قيد الإحالة من مجموع 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق".

واختتم السوداني حديث قائلاً: "نخطط الى تأسيس مجلس دائم من المستثمرين العرب والأجانب، يوفر الاستشاراتِ والمعلومات التي تخدمُ تطويرَ الاستثمار في العراق، يرتبط برئاسة الوزراء".