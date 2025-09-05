الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته

الذهب يستقر قرب أعلى مستوياتهاستقر سعر الذهب، اليوم الخميس، عند أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله في الجلسة الماضية، مدعومًا بزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3561.97 دولار للأوقية، وبلغ المعدن النفيس مستوى قياسيًّا بلغ 3578.50 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 3619.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فلم يطرأ تغير يُذكر على الفضة لتستقر في المعاملات الفورية عند 41.19 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1423.63 دولار، وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1140.50 دولار.