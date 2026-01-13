حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 09:29 مساءً - ينسج نادي الاتحاد فصلًا جديدًا من فصول استعادة الكبرياء حين يحل ضيفًا ثقيلًا على فارس الجنوب نادي ضمك في سهرة كروية صاخبة يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مساء اليوم الثلاثاء 13 يناير ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي 2026.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك مباشر يلا شوت بجودة قوية الدقة hd دون تأخير في دوري روشن

مباراة اليوم بين الاتحاد وضمك تمثل الاختبار الحقيقي للاتحاد الطامح للوصول إلى المربع الذهبي، حيث يستقر حاليًا في المركز 6 برصيد 26 نقطة، متسلحًا بصحوة فنية يقودها حسام عوار ورفاقه.

بينما يرفع ضمك (صاحب المركز 14 بـ 9 نقاط) شعار الأرض لا تخون أصحابها، باحثًا عن فوز يضخ الدماء في عروقه ويبعده عن مناطق الخطر المظلمة في قاع الجدول.

كما تبرز المباراة كصدام بين الهجوم الاتحادي الكاسح والمنظومة الدفاعية لضمك التي تتحول فوق عشبها إلى سد منيع يصعب اختراقه.

موعد مباراة الاتحاد وضمك

مع اقتراب دقات الساعة من 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة (8:30 مساءً بتوقيت أبوظبي) ستتجه الأنظار نحو المنطقة الفنية لمراقبة كيف سيوازن العميد بين اندفاعه الهجومي وتأمين خلفياته أمام مرتدات ضمك الخاطفة.

فالانتصار للاتحاد يعني تقليص الفارق مع القادسية والأهلي لخطوة واحدة، بينما يمثل لضمك نقطة تحول محورية للخروج من نفق النتائج السلبية قبل نهاية الدور الأول بشكل ملموس.

كيفية مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك اليوم عبر شبكة قنوات ثمانية (Thmanyah)، حيث تنفرد بنقل هذا الصدام عبر قناة ثمانية 1 HD، حيث تم إسناد مهمة الوصف والتعليق للمعلق راشد الدوسري الذي سيرافق الجماهير بتحليله ورصده لأدق تفاصيل الصراع التكتيكي.

كما تتيح الشبكة تجربة مشاهدة مرنة ومجانية عبر تطبيق ثمانية لتضع المتابع في قلب الحدث أينما كان، ويمكن ضبط أجهزة الاستقبال على ترددات القناة عبر نايل سات (12360 عمودي) أو عرب سات (11919 أفقي) لتكتمل فصول السهرة الكروية بجودة بصرية فائقة.