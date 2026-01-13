حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 09:29 مساءً - تحت سماء خميس مشيط وفي ليلة يترقبها جمهور العميد بشغف، يحل نادي الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ضمك مساء اليوم الثلاثاء 13 يناير في صدام تكتيكي يحتضنه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن الأسبوع 15 من دوري روشن السعودي 2026.

رابط يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك الأسطورة في دوري روشن بدون تقطيع أو تأخير بجودة عالية hd

يدخل الاتحاد المواجهة أمام ضمك وعينه على اقتحام المربع الذهبي، مستندًا إلى صحوة فنية قادته للمركز 6 برصيد 26 نقطة، حيث لم يعد يفصله عن المركز 4 سوى نقطتين.

كما يرتدي ضمك ثوب المقاتل الشرس فوق ميدانه، باحثًا عن فوز يخرجه من عنق الزجاجة وتأمين وضعه في المركز 14 برصيد 9 نقاط، هربًا من شبح مراكز الهبوط الذي بدأ يطارد فارس الجنوب بشكل مباشر.

من هو معلق مباراة الاتحاد وضمك؟

وقع اختيار شبكة قنوات ثمانية (Thmanyah) على المعلق راشد الدوسري ليكون الواصف الرياضي لهذا اللقاء المرتقب، حيث سيرافق الجماهير بنبرته المميزة وتحليله لمجريات المباراة التي ستنطلق صافرتها في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا بدنيًا عالي المستوى بين نجوم الاتحاد الذين يسعون لفرض شخصيتهم الهجومية منذ الدقائق الأولى، ومنظومة ضمك الدفاعية التي تجيد الانضباط التكتيكي وامتصاص ضغط الكبار؛ مما يجعلنا أمام سهرة كروية حافلة بالندية والإثارة التي لا تقبل القسمة على اثنين.

كيفية مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك

خصصت الشبكة الناقلة قناة ثمانية 1 HD لبث المباراة بجودة فائقة عبر قمر نايل سات (التردد 12360 عمودي) وقمر عرب سات (التردد 11919 أفقي).

كما أتاحت للجماهير فرصة المشاهدة المجانية والمرنة عبر تطبيق ثمانية الذكي على كافة الأجهزة المحمولة، وهو ما يوفر تغطية رقمية شاملة تتضمن استوديوهات تحليلية وإحصائيات لحظية.

إذ أنّ هذا اللقاء يمثل اختبارًا للنمور لتأكيد جاهزيتهم للمنافسة، وفرصة لضمك لإثبات أن أرضه لا تزال عصية على الضيوف، فهل ينجح الاتحاد في تخليد أهداف اتحادية جديدة، أم أن لفرسان الجنوب كلمة أخرى؟