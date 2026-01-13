رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الفتح والرياض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 09:29 مساءً - تتأهب الأحساء الليلة لاحتضان فصل جديد من فصول الصراع في دوري روشن السعودي للمحترفين 2026، حيث يفتح استاد نادي الفتح أبوابه لاستقبال مدرسة الوسط نادي الرياض في مواجهة تحمل في طياتها الكثير من الحسابات المعقدة ضمن الجولة 15.

يدخل الفتح -صاحب الأرض والجمهور- اللقاء وهو يستند إلى تاريخ قريب من التفوق المعنوي، فمنذ فوزه الأخير على الرياض في كأس الملك بنتيجة 2-0 في أكتوبر الماضي، وهو يسعى لتكريس هيمنته والارتقاء من المركز 10 (17 نقطة) نحو مناطق المنافسة الدافئة.

بينما يصل الرياض بقلب جريح وطموح لا يقبل القسمة على اثنين محاولًا استعادة هيبته التاريخية والهروب من دوامة المركز 15 (9 نقاط) التي باتت تهدد مسيرته في دوري الأضواء بشكل مباشر.

وتبرز المباراة كصدام بين مدرستين؛ الفتح الذي يعول على توهج نجمه مراد باتنا صاحب القدرة الفائقة على صناعة اللعب وهز الشباك، والرياض الذي يأمل في أن ينجح هدافه مامادو سيلا في فك شفرة الدفاعات الفتحاوية.

على أنّ الإحصائيات تشير إلى أن الفتح يمتلك أفضلية في التسجيل أولًا خلال مواجهاته الأخيرة، بينما يعاني الرياض من استقبال الأهداف في الدقائق الأولى؛ مما سيجعل الدقائق الـ 15 الأولى من اللقاء هي ساعة الحقيقة لكلا المدربين.

فهل ينجح الرياض في امتصاص الاندفاع المبكر للمستضيف، أم أن الفتح سيستغل عاملي الأرض والجمهور لتعميق جراح الضيوف؟

متى تبدأ مباراة الفتح والرياض؟

عندما تشير الساعة إلى 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (7:30 بتوقيت القاهرة) ستتوقف الأنفاس بانتظار صافرة البداية.

أين تشاهد مباراة الفتح والرياض اليوم؟

كرة القدم الحديثة لم تعد تكتمل إلا بتغطية رقمية تليق بالحدث، فإن منصة ثمانية (Thmanyah) تتفرد بنقل اللقاء حصريًا عبر تطبيقها موفرة للمشجع تجربة غامرة تتجاوز حدود الشاشة التقليدية.

على أنّ البث سيصاحبه استوديو تحليلي يغوص في أدق التفاصيل الخططية ليرصد كيف سيتحرك سيلا بين ثغرات الدفاع، وكيف سيضبط باتنا إيقاع وسط الميدان.