مجلس إدارة السكر والصناعات التكاملية يوافق على زيادة الحوافز السنوية للعاملين إلى 45 شهرا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يناير 2026 10:06 مساءً - محمد أحمد _ وافق مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية على زيادة الأرباح والحوافز السنوية للعاملين بالشركة والمصانع التابعة لتصبح 45 شهرًا بدلًا من 42 شهرًا، وزيادة الحافز لجميع العاملين بجميع الفئات بنسبة 25% من أساس المرتب.

كما تقرر تقديم العلاج لجميع العاملين بالمركز الطبي الرئيسي بالحوامدية، وزيادة بدل الوجبة إلى 1500 جنيه شهريًا بدلًا من 1000 جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتورة نيفين جامع، لمتابعة استعدادات الشركة والمصانع التابعة لها، وبحث موقف بدء موسم إنتاج السكر من محصول القصب، وانتظام سير العمل بالشركة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة عدة نقاط، منها زيادة البدل النقدي والحافز الإضافي، إضافة إلى دراسة مقترح زيادة مكافأة نهاية الخدمة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن شركة السكر والصناعات التكاملية تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي للدولة، لما لها من دور محوري في إنتاج سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على اهتمام الوزارة بمتابعة أداء الشركة ومصانعها، ودعم خطط التطوير ورفع الكفاءة بما يحقق الاستدامة ويعزز القدرة الإنتاجية.

ووجّه الوزير رسالة تقدير خاصة للعاملين بالشركة ومصانعها، مثمنًا جهودهم المخلصة خلال موسم التوريد والإنتاج، ومؤكدًا أنهم العنصر الأساسي لنجاح المنظومة، وأن الوزارة حريصة على صون حقوقهم ومستحقاتهم وتحسين بيئة العمل، تقديرًا لدورهم الوطني في تأمين احتياجات السوق المحلي من السكر، خاصة خلال الفترات الحرجة والمواسم ذات الطلب المرتفع.

وشدد فاروق على أهمية العنصر البشري وضرورة الارتقاء بكافة عناصر المنظومة، مؤكدًا عقد اجتماعات دورية مع ممثلي العمال بالمصانع، وبالتنسيق مع ممثل العاملين وعضو مجلس الإدارة المنتخب. كما وجه بسرعة انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الخميس 15 يناير لتصديق القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع.

