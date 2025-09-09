دوت الخليج -

الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة

حامت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم بعد اقترابها من مستوى 3600 دولار لتنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في شهر سبتمبر الجاري عقب تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي. الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقةحامت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم بعد اقترابها من مستوى 3600 دولار لتنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في شهر سبتمبر الجاري عقب تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3586.81 دولار للأوقية (الأونصة) فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.7 بالمائة إلى 3626.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 40.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 1371.65 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 1107.70 دولار.

