الذهب يواصل ارتفاعه القياسي
ارتفعت أسعار الذهب إلى ذروة جديدة اليوم، إذ أدى ضعف الدولار وتراجع عائدات السندات وسط تزايد الإشارات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 3651.38 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 في المئة إلى 3690.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 41.36 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1396.42 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 في المئة إلى 1149.47 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يواصل ارتفاعه القياسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.