الذهب يواصل ارتفاعه القياسي

الذهب يواصل ارتفاعه القياسيارتفعت أسعار الذهب إلى ذروة جديدة اليوم، إذ أدى ضعف الدولار وتراجع عائدات السندات وسط تزايد الإشارات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 3651.38 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 في المئة إلى 3690.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 41.36 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1396.42 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 في المئة إلى 1149.47 دولار.