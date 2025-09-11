الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم متماسكة فوق مستوى 3600 دولار، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الشهر الجاري، وفي ظل ترقب تقارير التضخم الرئيسية هذا الأسبوع.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3635.329 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن قفز إلى مستوى قياسي بلغ 3673.95 دولار أمس الثلاثاء. بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3673.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 41 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1380.74 دولار، في حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1148.57 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.