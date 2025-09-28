نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسيما.. تحديد منافس الأهلي في دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.. وموعد مباراتي الذهاب والإياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على منافس الأهلي بدور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا

رسيما.. تحديد منافس الأهلي في دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا.. وموعد مباراتي الذهاب والإياب.

ضرب فريق إيجل نورا بطل بروندي موعدًا مع النادي الأهلي بدور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن أقصى فريق أساس بطل جيبوتي.

ويواجه إيجل نوار البوروندي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

التأهل لدور ال 32

وحسم فريق إيجل نوار البوروندي تأهله لخوض منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطى عقبة نظيره أساس تيليكوم الجيبوتي في الدور التمهيدي من البطولة.

وتعادل الفريقان في إياب الدور التمهيدي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب آبيبي بيكيلا في إثيوبيا، ليستفيد الفريق البروندي من التعادل السلبي على أرضه في لقاء الذهاب وأفضلية الهدف خارج الديار، ليصعد إلى الدور التالي من البطولة.

وبهذا التأهل يضرب إيجل نوار موعدًا مع النادي الأهلي في الدور المقبل من البطولة القارية، وفقًا للقرعة التي سبق وأجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

موعد مباراتي الأهلي وإيجل البورندي بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يخوض الفريق البوروندي مباراة الذهاب على ملعبه أمام النادي الأهلي، في أحد أيام 17 و18 و19 من شهر أكتوبر المقبل.

بينما يستضيف الأهلي لقاء الإياب في القاهرة في أحد أيام 24 و25 و26 أكتوبر، من أجل حسم تأهله إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

يذكر أن الأهلي كان قد ودع منافسات النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي للبطولة، على يد نظيره صن داونز الجنوب إفريقيا بعد التعادل بهدف لكل فريق بمجموع المباراتين.