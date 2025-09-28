نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس مصير زيزو قبل مواجهة الزمالك في القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هل يتواجد زيزو في تشكيل الأهلي في مباراة القمة ؟

برنامج علاجي وتأهيلي مستمر

تتجه الأنظار إلى ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل، لكن مشاركة النجم أحمد سيد "زيزو" ما زالت محل شك كبير.

اللاعب يخضع منذ إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة خلال مواجهة إنبي الأخيرة، إلى برنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، وهو ما أجبره على الغياب عن آخر مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود.

غياب عن التدريبات الجماعية

رغم التحسن الملحوظ في حالة اللاعب، إلا أن زيزو لم يشارك حتى الآن في التدريبات الجماعية للفريق، وهو ما يقلل من فرص لحاقه بالقمة بشكل أساسي.

الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس يتواصل بشكل مستمر مع الجهاز الطبي لتقييم موقف اللاعب بدقة، وسط حرص كبير على عدم التسرع في اتخاذ القرار.



اتجاه لعدم المخاطرة

المؤشرات القوية داخل الجهاز الفني تؤكد أن عماد النحاس يميل إلى عدم المجازفة بإشراك زيزو منذ البداية، حتى في حال عودته إلى التدريبات خلال اليومين المقبلين.

الخيار الأقرب هو الاكتفاء بوجوده على مقاعد البدلاء، كحل اضطراري أو لإكسابه أجواء مباريات القمة تدريجيًا، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية المتوقعة من مشجعي ناديه السابق الزمالك.



حسابات خاصة قبل القمة

قرار استبعاد زيزو أو إشراكه لن يكون فنيًا فقط، بل يرتبط أيضًا بـ سلامة اللاعب على المدى البعيد، خصوصًا أن الأهلي يخوض مرحلة حاسمة من الموسم تتطلب جاهزية جميع العناصر.

الجهاز الفني يضع في حساباته إمكانية الاعتماد على بدائل هجومية لتعويض غيابه، وربما إدخال تعديلات تكتيكية على أسلوب اللعب لمواجهة قوة الزمالك الدفاعية.



ترقب جماهيري واسع

الجماهير تترقب مصير نجمها الجديد، حيث تصدرت هاشتاجات #زيزو و#قمة_الدوري منصات التواصل الاجتماعي، في ظل رغبة أنصار الأهلي برؤية اللاعب بالقميص الأحمر في القمة لأول مرة.

لكن، وبحسب ما يتداول داخل أروقة القلعة الحمراء، يبدو أن الأولوية لسلامة زيزو، حتى لو كلّف الأمر التضحية بمشاركته في أهم مباريات الموسم.

بهذا، يظل الغموض سيد الموقف، في انتظار ما ستكشف عنه الساعات الأخيرة قبل صافرة البداية، لتحديد ما إذا كان زيزو سيظهر أساسيًا أم يكتفي بدور المتفرج من مقاعد البدلاء.