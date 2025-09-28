ياسر فرج يعود للأضواء بعد غياب طويل: الحلم لم ينتهِ بعد

القاهرة - محمد ابراهيم -

بعد غياب استمر قرابة خمس سنوات، أعلن الفنان ياسر فرج عن استعداده للعودة مجددًا إلى الساحة الفنية، كاشفًا الأسباب التي أبعدته عن جمهوره خلال هذه الفترة.

وكتب فرج عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، معبرًا عن امتنانه لكل من تذكر أعماله السابقة قائلاً: "فيلم يستحق المشاهدة، بشكركم جداً على البوست الجميل ده، وسعيد إن كتير فاكرين مسلسل أهل الدنيا رغم مرور وقت طويل عليه، وبشكر كل اللي علق سواء إيجابي أو سلبي، مش مشكلة.. الأهم إني أتمنى أرجع، وهرجع إن شاء الله".

وكشف الفنان أن غيابه لم يكن بمحض إرادته، وإنما نتيجة لانشغاله بظروف أسرية صعبة، حيث أوضح: "اختفيت حوالي خمس سنين بسبب مرض زوجتي الله يرحمها (مش كورونا)، وانشغالي مع أولادي في أصعب فترة في حياتي، وده اللي خلاني أبتعد جدًا عن شغلي، لكن رغم صعوبة الرجوع، هحاول وأرجع بإذن الله".

آخر أعماله

كان آخر ظهور للفنان ياسر فرج في مسلسل "القاتل الذي أحبني" عام 2022، قبل أن يغيب عن المشاركة في أعمال كبيرة، ليعود اليوم مُصرًا على استعادة مكانه بين جمهوره ومحبيه.

