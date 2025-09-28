الارشيف / فن ومشاهير

انطلاقة نارية لـ One Battle After Another.. دي كابريو يقود فيلمًا يقترب من 50 مليون دولار عالميًا

القاهرة - محمد ابراهيم -  


سجل فيلم One Battle After Another انطلاقة قوية في شباك التذاكر، بعدما جمع 8.8 مليون دولار خلال يوم الجمعة من عروضه في 3،634 دار عرض بأمريكا الشمالية، متضمنًا العروض الخاصة السابقة لليوم الرسمي للطرح.

وتشير التقديرات إلى أن الفيلم سيحصد ما بين 20 و25 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع في السوق الأمريكي، بينما من المتوقع أن تتجاوز عائداته العالمية عند الإطلاق حاجز 50 مليون دولار، في بداية واعدة لفيلم ضخم تكلف إنتاجه ما بين 130 و175 مليون دولار.

الفيلم من كتابة وإخراج بول توماس أندرسون، ويقدم ليوناردو دي كابريو دور "بوب فيرجسون"، الثوري السابق الذي ينقلب واقعه رأسًا على عقب بعد اختطاف ابنته على يد عدو قديم، ليتورط في مغامرة مليئة بالصراعات السياسية والمواجهات القاتلة.

ويشارك في البطولة نخبة من النجوم بينهم ريجينا هول، بنيسيو ديل تورو، شيلين وودلي، جيسي بليمونز وآلانا هايم، ليمنحوا العمل ثِقَلًا فنّيًا يضعه في مقدمة الأفلام الأكثر انتظارًا هذا الموسم.

