تطوير شامل بمحيط المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح العالمي

القاهرة - محمد ابراهيم - علي قدم وساق من أجل افتتاح المتحف المصري الكبير

زراعة 4 آلاف شجرة و2200 نخلة ودهان 3 آلاف عقار

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن خطة متكاملة لتحسين الصورة البصرية وتطوير المحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، استعدادًا لافتتاحه التاريخي المقرر في نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة بمشاركة عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات، بهدف بحث سبل التعاون وتعزيز التغطية الإعلامية للمشروعات القومية.

لمسة حضارية تواكب الحدث العالمي

أكد المحافظ أن الجيزة تولي اهتمامًا خاصًا بمحيط المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم المشروعات القومية في مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أن الأعمال الجارية تهدف إلى إبراز الوجه الحضاري لمصر أمام الزوار والسائحين من مختلف دول العالم.

وتتضمن الخطة زراعة 4 آلاف شجرة و2200 نخلة لإضفاء طابع جمالي وبيئي متميز، إلى جانب دهان واجهات نحو 3 آلاف عقار في المناطق المحيطة، وتنفيذ 575 شخصية مجسمة تضفي لمسة فنية تعبر عن الهوية المصرية.

تطوير شامل لشبكة الطرق

أوضح النجار أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية المؤدية للمتحف، بما يشمل تطوير طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق الفيوم، والطريق الدائري. ولفت إلى أن هذه الأعمال تسير وفق أحدث المعايير الهندسية لضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل وصول الزوار إلى المتحف دون معوقات.



تعزيز السياحة والاستثمار

وأشار المحافظ إلى أن خطة التطوير تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالمناطق المحيطة بالمشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا أن الجهود المبذولة ستجعل من محيط المتحف نموذجًا يُحتذى به في مجال التخطيط العمراني والجمالي.

وأضاف أن هذه الخطوات ستنعكس بشكل مباشر على تنشيط الحركة السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمتحف.



تعاون متكامل مع كافة الجهات

وشدد محافظ الجيزة على أن تنفيذ هذه الخطة يتم بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وفق جدول زمني محدد استعدادًا للافتتاح العالمي الذي سيضع مصر في دائرة الضوء من جديد كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والثقافية على مستوى العالم.