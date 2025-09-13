استقرار معدل التضخم في إسبانيا

استقرار معدل التضخم في إسبانياأظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسباني، اليوم الجمعة، استقرار معدل تضخم أسعار المستهلك في إسبانيا خلال شهر أغسطس الماضي، دون تغيير عن البيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.

وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع في شهر أغسطس بنسبة 7ر2 بالمائة وهو نفس معدل الارتفاع في يوليو السابق عليه، وهو ما جاء متفقًا مع البيانات الأولية الصادرة في وقت سابق، كما بلغ التضخم وفقًا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 7ر2 بالمائة سنويًّا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا مثل الغذاء والطاقة إلى 4ر2 بالمائة خلال أغسطس مقابل 3ر2 بالمائة خلال يوليو.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن تكاليف النقل ساهمت في الزيادة السنوية في أسعار المستهلك، في حين ساهمت أسعار المساكن والمواد الغذائية سلبًا في أغسطس الماضي.