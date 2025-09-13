الذهب يتجه لرابع مكسب أسبوعي
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3637.06 دولار للأوقية (الأونصة) ليصعد المعدن النفيس بواقع 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل عند 3674.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 41.48 دولار للأوقية فيما استقر البلاتين عند 1378.40 دولار و البلاديوم عند 1188.34 دولار.
