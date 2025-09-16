بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 6.33 نقطة، أي بنسبة 0.07 في المئة، ليبلغ مستوى 8822.64 نقطة.

وتم تداول 448.2 مليون سهم عبر 25720 صفقة نقدية بقيمة 102.5 مليون دينار كويتي (نحو 311.6 مليون دولار).

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بواقع 30.85 نقطة، أي ما يعادل 0.38 في المئة، ليبلغ مستوى 8078.38 نقطة، من خلال تداول 275.5 مليون سهم، عبر 15874 صفقة نقدية بقيمة 45.6 مليون دينار (نحو 136.8مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 0.52 نقطة، ما يعادل 0.01 في المئة، ليبلغ مستوى 9444.23 نقطة، من خلال تداول 172.6 مليون سهم، عبر 9846 صفقة بقيمة 56.9 مليون دينار (نحو 170.7 مليون دولار).

وكسب مؤشر (رئيسي 50)، 59.44 نقطة أي نسبة 0.72 في المئة، ليبلغ مستوى 8289.68 نقطة، من خلال تداول 165.14 مليون سهم، عبر 8440 صفقة نقدية بقيمة 32 مليون دينار (نحو 97.2 مليون دولار).