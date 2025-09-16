بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 6.33 نقطة، أي بنسبة 0.07 في المئة، ليبلغ مستوى 8822.64 نقطة.
وتم تداول 448.2 مليون سهم عبر 25720 صفقة نقدية بقيمة 102.5 مليون دينار كويتي (نحو 311.6 مليون دولار).
وصعد مؤشر السوق الرئيسي بواقع 30.85 نقطة، أي ما يعادل 0.38 في المئة، ليبلغ مستوى 8078.38 نقطة، من خلال تداول 275.5 مليون سهم، عبر 15874 صفقة نقدية بقيمة 45.6 مليون دينار (نحو 136.8مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 0.52 نقطة، ما يعادل 0.01 في المئة، ليبلغ مستوى 9444.23 نقطة، من خلال تداول 172.6 مليون سهم، عبر 9846 صفقة بقيمة 56.9 مليون دينار (نحو 170.7 مليون دولار).
وكسب مؤشر (رئيسي 50)، 59.44 نقطة أي نسبة 0.72 في المئة، ليبلغ مستوى 8289.68 نقطة، من خلال تداول 165.14 مليون سهم، عبر 8440 صفقة نقدية بقيمة 32 مليون دينار (نحو 97.2 مليون دولار).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على ارتفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.