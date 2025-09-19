صعود الأسهم الأوروبية

صعود الأسهم الأوروبيةارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم، بعد أن خفض البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمائة إلى 553.49 نقطة، مع مكاسب في مختلف القطاعات.

وقد خفض البنك المركزي الأمريكي في وقت متأخر الليلة الماضية، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعًا، وهي أول خطوة للتيسير النقدي في سياسته منذ ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، أشار المركزي الأمريكي أيضًا إلى أنه سيتبع نهجًا مدروسًا لخفض تكاليف الاقتراض لبقية العام، مما قلل من بعض التفاؤل.