انتاج الكولاجين بيبدأ يتباطأ بنسبة واحد في المية تقريبا سنويا من بعد منتصف العشرينات، وده بيخلي البشرة ارق واكتر جفاف ومعرضة اكتر لظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وبدل من استخدام المنتجات الغالية، تقدري تستعيدي نضارة وشباب بشرتك بمزيج بسيط من المكونات الطبيعية، اللي هتساعدك على تحفيز انتاج الكولاجين لبشرة خالية من التجاعيد والخطوط، وترطيب البشرة وتنعيم ملمسها، وعمل درع واقي طبيعي لحماية البشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم الكولاجين بزيت الاطفال والبامية لبشرة خالية من التجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.