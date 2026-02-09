الذهب والفضة يواصلان مكاسبهما

الذهب والفضة يواصلان مكاسبهماواصل الذهب والفضة مكاسبهما اليوم الاثنين في ظل تراجع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريرا مهما عن سوق العمل الأمريكي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 5029.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنسبة تقارب أربعة بالمئة يوم الجمعة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.4 بالمئة إلى 5051.0 دولار للأونصة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة بعد زيادتها بنسبة 10 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى ‌له منذ الرابع من فبراير، مما ⁠جعل ​المعادن المقومة ‌بالدولار أرخص ثمناً بالنسبة إلى المشترين الأجانب.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 2134.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1737.75 دولار.