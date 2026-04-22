رئيس الجالية المصرية بفرنسا لـ"قناة ON": حالة هاني شاكر مستقرة.. واستجابة جيدة لإزالة أجهزة التنفس الصناعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:30 صباحاً - كشف صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي، المتواجد حالياً في أحد المستشفيات الفرنسية لتلقي العلاج، مؤكداً أن حالته الصحية تشهد استقراراً ملحوظاً وسط اهتمام طبي كبير ومرافقة من أسرته.

استقرار الحالة واستجابة للعلاج

وأوضح فرهود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، أن الفنان هاني شاكر يتواجد حالياً في العناية المركزة، لكنه بدأ يستعيد "ابتسامة الحياة" مع تحسن مؤشراته الصحية.

وأشار إلى أن هناك استجابة جيدة من جسم الفنان بعد البدء في إجراءات إزالة أجهزة التنفس الصناعي، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً للغاية بفضل الله وجهود الفريق الطبي المعالج.

أسباب الوعكة الصحية والسفر لفرنسا

وحول التشخيص الطبي للحالة، ذكر رئيس الجالية المصرية أن الفنان هاني شاكر كان قد خضع لعملية جراحية ناجحة في مصر، إلا أنه تعرض لبعض المضاعفات والضغوط التي أدت لحدوث نزيف، مما استدعى سفره إلى فرنسا للخضوع لبرنامج تأهيل طبي وعضلي في أرقى المستشفيات الفرنسية.

وأكد أن زوجته وابنه يتواجدان معه بصفة دائمة، مما يرفع من روحه المعنوية.

تطورات الوعي والتواصل

ورداً على التساؤلات حول درجة وعي الفنان، أكد صالح فرهود أن هاني شاكر "واعٍ تماماً" لما يدور حوله ويتواصل مع المحيطين به في غرفته بالمستشفى، نافياً ما تردد حول فقدانه للوعي.

وأضاف أن الجالية المصرية بفرنسا وكل المحبين في الوطن العربي يتابعون حالته ويدعون له بالشفاء العاجل والعودة بسلام إلى أرض الوطن.