مصرع أب ونجله فى حادث تصادم دراجة نارية بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:30 صباحاً - لقي أب ونجله مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم مروع أثناء استقلالهما دراجة نارية على طريق قرية القصابي التابعة لمركز سيدي سالم – دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

تلقي إشارة بالحادث

تلقت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إشارة بوصول شخص ونجله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، مصابين بإصابات بالغة ومتفرقة في أنحاء الجسم، حيث توفيا عقب وصولهما المستشفى متأثرين بإصاباتهما رغم محاولات إسعافهما.

بيانات المتوفين

وبالفحص، تبين أن الأب يُدعى "هشام.ي.ع.ا"، 40 عامًا، يعمل حدادًا، ومقيم بعزبة محرم التابعة لمركز دسوق، ونجله "حمزة"، 5 أعوام، حيث أصيبا بنزيف في المخ والبطن نتيجة شدة الحادث.

أحداث الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع إثر تصادم دراجة بخارية "تروسيكل" بدراجة نارية "موتوسيكل" كان يستقلها الأب ونجله، وذلك أمام مستودع غاز قرية القصابي، أثناء توجههما إلى العمل، ما أسفر عن إصابتهما بالإصابات التي أودت بحياتهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.