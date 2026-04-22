رئيس الصحة بالنواب: تعاون مستمر بين الحكومة ومجلس النواب لمواجهة التحديات الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:30 صباحاً -

أعرب النائب شريف باشا سيف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقديره لموقف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تجاه الدور المهم الذي يقوم به مجلس النواب في الجانبين التشريعي والرقابي، مؤكدًا أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار في مقابلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، مع انعقاد دائم وتواصل مباشر لمتابعة التغيرات والتحديات التي تمر بها الدولة.

وأوضح أن رئيس الوزراء استعرض الأوضاع الاقتصادية الحالية والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن الدولة كانت في مرحلة تقدم اقتصادي قبل الحرب، خاصة في مجالات السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما ساعد في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أنه تمت الموافقة على إحالة الكلمة إلى اللجان المختصة لدراستها، في إطار دور مجلس النواب في مناقشة مختلف القضايا المطروحة.

وأكد على أن التحديات لا تزال مستمرة في ظل التطورات المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الحكومة والبرلمان في حالة تواصل دائم، وأن رئيس الوزراء سبق ودعا رؤساء اللجان مع بداية الأزمة لعرض خطة التعامل مع تداعياتها.