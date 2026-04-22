أحمد موسى: الحرب الإيرانية قد تعود مجددا بعد الواحدة والنصف صباحا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:30 صباحاً - كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الوفدين الأمريكي والإيراني لم يذهب إلى باكستان، حيث مفاوضات الهدنة ووقف الحرب بين أمريكا وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الـ 8 مليارات شخص حول العالم يترقب ماذا سيحدث لأنه لو سافر الوفدين إلى باكستان يعني حلحلة في الأمر.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك تضارب في الأخبار الواردة من أمريكا سواء على لسان ترامب أو البيت الأبيض حول سفر الوفد وتوقيع الاتفاق.

واستطرد أن هناك مفاوضات ضخمة عقدت بين ترامب وصناع القرار الأمريكي بحسب معلومات مسربة من قبل وسائل إعلامية طلب ترامب خلالها تفعيل السلاح النووي ضد إيران ولكن رئيس الأركان أقنعه بعدم اللجوء لذلك.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، أن موعد انتهاء الهدنة عند الواحدة والنصف من صباح يوم غد الأربعاء، وحال عدم التوصل لاتفاق لمد الهدنة فإن كل شيء وبينها العودة للحرب وارد.

وأوضح أن خيار شن عملية عسكرية على إيران وارد جدًا وما يشجع هذا الاحتمال وجود 3 حاملات طائرات أمريكية بالمنطقة إلى جانب 60 ألف عسكري أمريكي، ومن الوارد عمل إنزال في بعض الجزر الإيرانية.

وأضاف أن باكستان على لسان قائد الجيش تحدثت عن طلب هدنة من الطرفين وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن العالم يدفع تصرفات أمريكا في الشرق الأوسط.