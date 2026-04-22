هند الضاوي: ترامب يسعى للحصول على شرعية لخوض جولة جديدة من الحرب على إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:30 صباحاً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، أن هناك رؤية لدى بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى أن واشنطن أخطأت واعتدت على إيران منذ بداية الحرب، لافتة إلى أن البعض يحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية إغلاق مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لكل طرف من طرفي الصراع أهدافه من هذه الحرب، مشيرة إلى أن مسار التفاوض لم يعد يقتصر فقط على الحصول على تنازلات تتعلق بالملف النووي أو البرنامج الصاروخي، أو حتى مسألة الاعتداء على أجنحة إيران في المنطقة، بل امتد ليشمل محاولة كل طرف الحصول على شرعية لجولات جديدة من الصراع.

وأضافت هند الضاوي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للحصول على شرعية لجولة جديدة من الحرب على إيران، خاصة في ظل ما وصفته بخسارته للجولة الأولى سياسيًا، مؤكدة أن هذا الأمر يعكس تعقيد المشهد الحالي، وشددت على وجود تخوفات كبيرة من أن يؤدي تجدد الصراع إلى جولة أكثر شراسة من سابقتيها، موضحة أن حالة الاستعداد لدى الطرفين تعكس أن المواجهة المقبلة قد تكون «يا قاتل يا مقتول»، بما ينذر بتصعيد أكثر عنفًا وعدوانية.