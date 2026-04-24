تراجع طفيف في أسعار الذهب

تراجع طفيف في أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف، ‌بعدما قلص معظم خسائره التي سجلها في وقت سابق من ‌اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ‌إلى 4723.61 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل 0.2 بالمئة إلى 4741.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 75.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 2032.77 دولار، بعد أن سجل كلاهما أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع في وقت سابق، فيما انخفض البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1511.17 دولار، بعدما ​لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين.