تراجع طفيف في أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف، بعدما قلص معظم خسائره التي سجلها في وقت سابق من اليوم.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4723.61 دولار للأوقية (الأونصة).
كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل 0.2 بالمئة إلى 4741.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 75.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 2032.77 دولار، بعد أن سجل كلاهما أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع في وقت سابق، فيما انخفض البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1511.17 دولار، بعدما لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع طفيف في أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.